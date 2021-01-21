Ülkemizde görev yapan 13 Belediye Başkanı yaptıkları basın açıklamasıyla Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin 22 Ekim 2020 tarihli Genel Kurul toplantısının tamamlanmadığına dikkat çekilerek “Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin şu anda meşru bir yönetimi yoktur" denildi

Ülkemizde görev yapan 13 Belediye Başkanı, basın toplantısı düzenleyerek Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin 22 Ekim 2020 tarihli Genel Kurul toplantısının tamamlanmadığını ve ‘Belediyeler Birliği’ ruhunun zedelendiğini belirtti.

Yapılan açıklamada, “Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin şu anda meşru bir yönetimi yoktur. Birliğimizin genel kurulunun yasamıza saygı temelinde tamamlanması için Divan Başkanlığı’na resmi başvuru tarafımızdan yapılmıştır. Bir yandan Covid-19 sürecinde belediyelerimizin hak ettiği desteği alması ve halkımıza hizmetlerini sürdürmesi, bir yandan da belediyelerimizin birlik ve beraberliği için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir” denildi.

13 Belediye Başkanı adına ortak açıklamayı, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli yaptı.

Benli, Gönyeli Belediye Başkanı olarak kendisinin yanısıra, Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, Mehmetçik Belediye Başkanı Sayın Cemil Sarıçizmeli, Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, Alayköy Belediye Başkanı Hulisi Manisoy , Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Dipkarpaz Belediye Başkanı Sayın Suphi Coşkun ve Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’nin bu açıklamayı hazırladığını bildirdi.

“PANDEMİ, YERİNDEN YÖNETİM İLKESİNİN ÖNEMİNİ ORTAYA ÇIKARDI”

Pandemi sürecinin belediyelerin birliği ve yerinden yönetim ilkesinin önemini bir kez daha ortaya çıkardığını ifade eden Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, etkin denetim ve hizmet için Kıbrıs Türk Belediyelerinin “güçlü” olmak zorunda olduklarını vurguladı.

“Yerel bulaşın önüne geçmek ve aşı süreci ile birlikte geleceği planlamak için belediyelerimiz aynı zamanda “birlik” olmak zorundadır” diyen Benli, hükümetin “Covid-19 mücadelesinde” en önemli paydaşın belediyeler olduğunu ifade etti.

Belediyelerin küresel salgının başladığı geçtiğimiz yılın mart ayından bugüne olağanüstü bir özveri ortaya koyduğunu söyleyen Benli, “Covid-19’a karşı mücadeleyi aynı kararlılıkla sürdürmek için hükümeti belediyelere destek olmaya çağırıyoruz” dedi.

Benli, ‘Belediyelerin devlet katkı paylarının, hayat pahalılığı oranında artırılması’, ‘belediyelere bu dönemde “bulaşıcı hastalıklar özel katkı payı” sunularak, yerinden denetim yetki ve sorumluluklarının artırılması’ ve ‘uzun yıllar gündemde olan 51/95 sayılı belediyeler yasasının, Belediyeler Birliğinin önerileri dikkate alınarak acilen güncellenmesi’ gerektiğini belirtti.