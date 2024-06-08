Gönyeli bölgesine yer altı kablolarındaki arıza nedeniyle elektrik verilemiyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu,

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Teknecik Elektrik Santrali'nde meydana gelen arızadan dolayı yaşanan dönüşümlü elektrik kesintileri, arızanın giderilmesiyle birlikte son buldu, sistemde elektrik akışı sağlandı. Herhangi bir arıza meydana gelmediği müddetçe dönüşümlü kesinti yapılmayacak ve bölgesel meydana gelen arızalara Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu çalışanları hızlı bir şekilde müdahale edecek.

Gönyeli bölgesinde 5 farklı noktada yer altı kablolarında meydana gelen arızalardan dolayı elektrik kesintisi yaşanıyor. Ekiplerimiz arıza olan bölgelerde aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Arızalar giderildikçe elektrik akımı peyderpey sağlanacak.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”