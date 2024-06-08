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Gönyeli bölgesine yer altı kablolarındaki arıza nedeniyle elektrik verilemiyor

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Gönyeli bölgesine yer altı kablolarındaki arıza nedeniyle elektrik verilemiyor
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 Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Gönyeli bölgesindeki elektrik kesintilerinin nedenin 5 farklı noktada yer altı kablolarında meydana gelen arıza olduğunu belirterek, ekiplerin çalışmalarına aralıksız devam ettiğini, arızalar giderildikçe elektrik akımının peyderpey sağlanacağını duyurdu. 

-"Herhangi bir arıza meydana gelmediği müddetçe dönüşümlü kesinti yapılmayacak" 

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Genel Müdürlüğü, elektrik konusunda açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirdi. Teknecik Elektrik Santrali’ndeki arızanın giderildiğini ve  sisteme elektrik verildiği belirtilen açıklamada, herhangi bir arıza olmazsa artık dönüşümlü kesinti yapılmayacağı kaydedildi. 
Kıb-Tek açıklaması şöyle:

Teknecik Elektrik Santrali'nde meydana gelen arızadan dolayı yaşanan dönüşümlü elektrik kesintileri, arızanın giderilmesiyle birlikte son buldu, sistemde elektrik akışı sağlandı.  Herhangi bir arıza meydana gelmediği müddetçe dönüşümlü kesinti yapılmayacak ve bölgesel meydana gelen arızalara Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu çalışanları hızlı bir şekilde müdahale edecek.
Gönyeli bölgesinde 5 farklı noktada yer altı kablolarında meydana gelen arızalardan dolayı elektrik kesintisi yaşanıyor. Ekiplerimiz arıza olan bölgelerde aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Arızalar giderildikçe elektrik akımı peyderpey sağlanacak. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
 
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