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Ayşe Timel sevenlerini şok etti

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Ayşe Timel sevenlerini şok etti
Lefke sevilen bir simasını daha kaybetti.
Uzun yıllardır Lefke'de yaşayan ve kalabalık bir ailenin evladı olan Ayşe Timel bugün hayata gözlerini yumdu. 
7 çocuk sahibi Ayşe Timel'in vefatı Lefke'de büyük üzüntü yarattı. Timel'in cenazesi yarın Lefke Orta Cami'de kılınacak cenaze namazına müteakip Lefke Kabristanliğı'na defnedilecek.
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