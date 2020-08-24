Ayşe Timel sevenlerini şok etti

Lefke sevilen bir simasını daha kaybetti.
Uzun yıllardır Lefke'de yaşayan ve kalabalık bir ailenin evladı olan Ayşe Timel bugün hayata gözlerini yumdu.
7 çocuk sahibi Ayşe Timel'in vefatı Lefke'de büyük üzüntü yarattı. Timel'in cenazesi yarın Lefke Orta Cami'de kılınacak cenaze namazına müteakip Lefke Kabristanliğı'na defnedilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.