Ayşe Timel sevenlerini şok etti

Lefke sevilen bir simasını daha kaybetti.

Uzun yıllardır Lefke'de yaşayan ve kalabalık bir ailenin evladı olan Ayşe Timel bugün hayata gözlerini yumdu.

7 çocuk sahibi Ayşe Timel'in vefatı Lefke'de büyük üzüntü yarattı. Timel'in cenazesi yarın Lefke Orta Cami'de kılınacak cenaze namazına müteakip Lefke Kabristanliğı'na defnedilecek.