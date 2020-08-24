Plaj Tenisinde birinciler belirlendi

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) – GMB Tenis Kulübü Plaj Tenisi Turnuvası Glapsides Plajında oynanan finaller ile son buldu.

İlk kez 4 büyük 1 küçükler sahasınun kurulduğu bu turnuvada Edip Elektronik ana sponsorluğu üstlenirken, Serena Group, Ersal Ltd., Özkaraman Real Estate, Address Estate, Meysu ve Barış Bobinaj sponsorlukları üstlendi.

Dereceye giren sporculara maç sonunda ödülleri verilirken turnuva fair play ödülü Mustafa Zorba’ya verildi.

KÜÇÜKLER(8-12)YAŞ

1-Özgül Şah-Enver Ada Gençel

2-Yağmur Kurt-Çise Tuğcu

KARIŞIK ÇİFTLER

1-Saadet Aktuğlu-Mehmet Sonat

2-Meril Sonakın-Mustafa Zorba

ÇİFT KADINLAR

1-Saadet Aktuğlu-Melin Önkaya

2-Nadir Çınarlılı-Melis Mevlit

ÇİFT ERKEKLER

1-Mehmet Sonat-Yarkın Kuloğlu

2-Tahir Eray-Salim Eray

