İskele bölgesi köylerinden Aygün'de yangın.
Ayygün köyünün hayvan ağıllarının bulunduğu bölgede bir kişiye ait balayalarda başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Oldukça büyük bir alanda devam eden yangına bölge halkı da müdahale etmeye çalışıyor
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