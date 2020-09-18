Jailson Çin'de

Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu Jailson'un4.5 milyon euro brüt bedelle Çin'in Dalian Kulübü'ne transfer olduğunu açıkladı

Sarı-lacivertli ekip, Brezilyalı oyuncusu Jailson'un Çin ekibine transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) art arda açıklamalar gönderdi.

İlk açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan JailsonMarquesSiqueira'nın Çin'in Dalian Professional FC Kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nnKAP'a gönderdiği ikinci açıklamada ise "Profesyonel futbolcumuz JailsonMarquesSiqueira'nın Çin Kulübü Dalian Professional FC'ye, 4.500.000 Euro brüt bedelle transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır" denildi.

Fenerbahçe formasıyla 63 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, 3 gol atıp 1 de asist yaptı.

