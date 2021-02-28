Aşırı sürat canına mal oldu

Lapta Oteller Bölgesinde günün ilk saatlerinde sürücünün aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yoldan çıkarak dere yatağına düşmesi sonucu araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.Polisten verilen bilgiye göre, kaza saat 01:00 raddelerinde Girne-Güzelyurt anayolu 12-13.km arasında Lapta Oteller Bölgesinde Güzelyurt istikametine doğru seyreden Karşıyaka’da sakin 40 yaşındaki Osman Atakara, yönetimindeki DZ 758 plakalı jeep araç ile süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada sağa meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşandı.Atakara’nın aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gidiş istikametine doğru yolun sağından çıkıp dere yatağında bulunan zeytin ağacına çarparak durdu. Kaza sonucu araç sürücüsü Osman Atakara olay yerinde yaşamını yitirdi.Osman Atakara’nın ölümü Girne bölgesini yasa boğdu.