banner583
banner590
Atikoğlu: Eğitmenler olarak çok üzüldük
Atikoğlu: Eğitmenler olarak çok üzüldük
28 0
66 0
 
Gelir 6 bin 500 TL, gider 182 bin TL
Gelir 6 bin 500 TL, gider 182 bin TL
100 0
Bu Baharda Vazgeçilmeziniz Olacak 15 Nail Art Trendi
Bu Baharda Vazgeçilmeziniz Olacak 15 Nail Art Trendi
28 0
Bayern Munih, İtalya’da coştu
Bayern Munih, İtalya’da coştu
24 0
Almanya’da Bayern, İspanya’da Atletico kan kaybetti
Almanya’da Bayern, İspanya’da Atletico kan kaybetti
19 0
Elis finallerde
Elis finallerde
33 0
banner529
banner570

Aşırı sürat canına mal oldu

banner476

Aşırı sürat canına mal oldu
Lapta Oteller Bölgesinde günün ilk saatlerinde sürücünün aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yoldan çıkarak dere yatağına düşmesi sonucu araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre, kaza saat 01:00 raddelerinde Girne-Güzelyurt anayolu 12-13.km arasında Lapta Oteller Bölgesinde Güzelyurt istikametine doğru seyreden Karşıyaka’da sakin 40 yaşındaki Osman Atakara, yönetimindeki DZ 758 plakalı jeep araç ile süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada sağa meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşandı.

Atakara’nın aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gidiş istikametine doğru yolun sağından çıkıp dere yatağında bulunan zeytin ağacına çarparak durdu. Kaza sonucu araç sürücüsü Osman Atakara olay yerinde yaşamını yitirdi.
Osman Atakara’nın ölümü Girne bölgesini yasa boğdu.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.