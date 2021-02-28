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Göçmenköy, Cemal amcasını kaybetti

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Göçmenköy, Cemal amcasını kaybetti
Lefkoşa'nın sevilen simalarından ve Göçmenköylü Cemal Başaranel bugün hayatını kaybetti.
Göçmen muhtarı Ayşe Başaranel'in eşi ve Polis Genel Müdürlüğü'nün başarılı amirlerinden Cumhurbaşkanlığı koruma amiri olan Asım Başaranel'in babası da olan Cemal Başaranel'in vefatı Göçmenköy ve Lefkoşa'da üzüntüye neden oldu.
 
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