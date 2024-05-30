15 bin TL'lik çeki 95 bin TL'ye çevirdi

Demirhan’da Ömer Beykan, 15 bin TL meblağlı çekin üzerinde oynama yaparak 95 bin TL olarak değiştirdi

Demirhan’da meydana gelen “çek sahteleme ve tedavüle sürme” suçlarından tutuklanan Ömer Beykan teminat talebiyle dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 28 Mayıs 2024 tarihinde isminin baş harfleri H.B.’nin vermiş olduğu yazılı ifadesinde isminin baş harfleri E.G. adına 15 bin TL meblağlı ve 28 Aralık 2024 tarihli çek yazdığını ancak çekin bankasına 28 Mayıs 2024 tarihli ve 95 bin TL meblağlı olarak gönderildiğini belirtip çekteki değişikliklerin kim tarafından yapıldığının araştırılmasını istediğini söyledi.

Polis, yapılan araştırma neticesinde çek yaprağını sahteleyip tedavüle süren kişinin zanlı Ömer Beykan olduğunun tespit edilgini açıkladı.

Polis, Lefkoşa Adli şubeye celp edilen zanlının itiraf nitelikli bir gönüllü verip, 2024 yılı mart ayı içerisinde Değirmenlikte faaliyet gösteren Akdeniz Kömürleri şirketinde çek yaprağının üzerindeki tarih ve meblağ üzerinde oynama yaparak 28 Mayıs 2024 tarihi ve 95 bin TL olarak değiştirdiğini beyan ettiğini açıkladı.

Polis, Polis Genel Müdürlüğü Kriminlastik şubeye gönderilmek üzere zanlının el yazı örneğinin alındığını söyledi.

Polis, çekin 29.05.2024 tarihinde bankadan teslim alınarak emare olarak zapt edildiğini açıkladı.

Polis, aynı tarihte çek yaprağının sahibi olan H.B. iletişime geçildiğini, zanlının mağduriyetini giderdiğini, şikayetçi olmayacağını beyan ettiğini ve bu yönde de ek ifadesinin alındığını belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu kaydeden polis, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç , zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 70 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 1 milyon TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

