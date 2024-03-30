3 ayda 16 tabanca, 134 mermi

Her türlü suçun yaşandığı ülkede 2024 yılının ilk üç ayında ele geçirilen silah sayısı da patladı

KKTC'de gerek giriş kapılarında gerekse ülke içi denetimlerde ortaya çıkan yetersizlik ülkeyi ‘suç’ batağına iterken, suçlular da cezaevinde üstü üste yığılıyor.

Kara ve liman kapılarında ‘ateşli’ silahlar ve canlı mermilerin çok rahat ülkeye sokulduğu polis kayıtlarına geçti

01 Ocak-28 Mart tarihleri arasında Mağusa’da 6, Lefkoşa’da 7, Girne’de 3 tabanca ve çok sayıda canlı mermi ele geçirildi.

Tabanca izinlerinde tek yetkilinin Bakanlar Kurulu olduğu ülkemizde, bireysel

silahlanmanın gözle görülür şekilde artması tedirginliği, bunun yanında yasa dışı yollarla oluşan silahlanma endişeleri ve tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Lefkoşa, Mağusa ve Girne ilçelerinin yanı sıra Mart ayında Havaalanı’nda tabanca, şarjör, canlı mermi ve patlayıcı madde bulundu.

BAŞKENT LEFKOŞA’DA 7 TABANCA…

Ciddi suçların yaşanmaya başladığı Başkent Lefkoşa’da polis denetimlerini

sıklaştırırken, 01 Ocak-28 Mart tarihleri arasında Lefkoşa’da şarjörleri ile 7 adet tabanca, 75 adet canlı mermi ele geçirildi, polis bu suçlarla ilgili altı kişiyi tutukladı.

8 Mart tarihinde Havaalanı’ndan çıkış yapmak isteyen yolcunun bavulunda, 1 tabanca, 1 hava tabancası, patlayıcı madde, uyuşturucu, kama ve kını

bulunmuştu.

Kermiya Geçiş Kapısı’ndan 26 Mart akşamı kuzeye geçen iki Kıbrıslı Rum’un tasarrufunda 2 tabanca, dokuz adet patlayıcı madde ele geçirilirken bu tabancaların kim veya kimlere ulaştırılacağı tespit edilemedi.

Mağusa Limanı’ndan 20 Mart tarihinde bavuluna koyduğu 5 adet tabanca ile elini kolunu sallayarak ülkeye turist vizesi ile giriş yapan turist statülü kişi bu ne cüret dedirtti.

Yine Mağusa’da polis ihbar üzerine bir eve yaptığı baskında, 1 tabanca, 3 adet canlı mermi ele geçirdi 1 kişiyi tutukladı.

Polis kayıtlarında Girne’nin de adı geçiyor. Polis 23 Şubat tarihinde Girne’de bir arabada yaptığı aramada, 1 tabanca, 25 adet canlı mermi ele geçirdi 2 kişiyi tutukladı.

Yine Girne’de bir casinonun lojmanına önceki Çarşamba günü gerçekleştirilen operasyonda 2 tabanca 32 canlı mermi ele geçirildi, polis 3 kişiyi tutukladı.

