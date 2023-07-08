Araçtan para çaldı

Lefkoşa’da garaj içerisinde park halinde bulunan araçtan yüklü miktarda para çalan Mehmet Can Ezer, Girne Turizm Limanı’ndan çıkış yapmak isterken tutuklandı

Lefkoşa’da garaj içerisinde park halinde bulunan araçtan yüklü miktarda para çalan zanlı Mehmet Can Ezer, Girne Turizm Limanı’ndan çıkış yapmak isterken yakalandı. Ezer, dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru İlayda Ahmetoğlu, 27 Haziran 2023 tarihinde saat 18.00 raddelerinde Lefkoşa'da Şht. Ahmet Ali Mulla Sokak üzerindeki ikametgahın garajı içerisinde bulunan ve Hüseyin Ballı'ya ait LL 502 plakalı Ford Focus marka aracın içerisindeki çantada bulunan para cüzdanında muhafaza edilen 2 bin Sterlin, 400 ABD Doları, 500 Euro ve 20 TL paranın çalındığını söyledi.

Polis, incelenen kamera görüntüleri sayesinde zanlının eşkal ve kimliğinin belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlının 6 Temmuz 2023 tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan çıkış yapmak isterken tespit edilerek, mahkeme emri gereği tutuklandığını açıkladı.

Polis memuru Ahmetoğlu, tutuklanan zanlının ifadesinde suçunu kabullendiğini belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, çalınan paraların henüz bulunmadığını kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

