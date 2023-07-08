Asgari ücret haftaya kaldı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek üzere dün toplandı. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda bir sonuç çıkmadı. Komisyon, 12 Temmuz Çarşamba günü yeniden toplanacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek üzere dün toplandı.

Çalışma Bakanlığı'nda yapılan dünkü toplantı yaklaşık 2 saat sürdü, toplantı sonrasında açıklama yapılmadı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir sonraki toplantısını 12 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00'da yapacak.

Toplantı öncesi açıklama yapan Çalışma Bakanı Hasan Taçoy, mümkün mertebe çalışanı ve işvereni belli bir kritere bağlayıp, asgari ücrette ‘standart’ ortaya koymayı hedeflediğini söyledi, bu standardın sonraki süreçte de uygulanması talebinde bulunacağını söyledi.

Taçoy, sözünü ettiği standardın, “hayat pahalılığı rakamının bir üst rakama yuvarlanarak asgari ücrete uygulanması” olduğunu söyledi.

Toplantı sonrası Bakan Taçoy, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısını değerlendirerek, işverenlere verilmesi planlanan teşvik priminin Bakanlar Kurulu’nun gündeminde olduğuna işaret etti.

Komisyon’un 12 Temmuz Çarşamba günü yeniden toplanacağını hatırlatan Bakan Taçoy, “İşverenlere verilecek olan teşvik primi Bakanlar Kurulu toplantısı olursa Çarşamba gününden önce geçebilir” dedi.

Taçoy, sosyal sigortalara kayıtlı 130 bin çalışan olduğunu ifade ederek, “55 bin kişinin primi asgari ücretten yatıyor. Bu sayının sadece 22 bin KKTC vatandaşı, 33 bin kişi ise yabacıdır. Geriye kalan hiç kimse asgari ücret almıyor” açıklamasını yaptı.

Bakan Taçoy, asgari ücretin 6 aylık hayat pahalılığının üstünde belirleneceğinin altını çizerek, “Ben hayat pahalılığının asgari ücrete direkt olarak yansıması görüşündeyim. Bizim duruşumuz budur” ifadesini kullandı, “Çarşamba günü sonuç çıkar, sıkıntı olmaz” dedi.

İŞVEREN TEMSİLCİSİ ARHUN: “HÜKÜMETİN İŞVERENE DESTEK VAADİ HAVADA KALDI”

Çalışma Bakanı Hasan Taçoy’un ardından İşverenler Sendikası temsilcisi Metin Arhun söz aldı.

Arhun, Türkiye’de de asgari ücretin belirlendiğini, ancak Türkiye’deki devletin asgari ücreti belirlerken işverene destek açıkladığını ifade etti.

Son toplantıda, hükümetin 1 Temmuz 2022 itibariyle işverene yönelik sosyal sigorta ve prim desteği başlatacağını açıkladığını ancak bu vaadin gerçekleşmediğini vurgulayan Arhun, Türkiye’de asgari ücretin 345 sterlin olduğunu söyledi, “Biz KKTC olarak Türkiye’den ne kadar zenginiz, bunun üzerinde verebilecek miyiz?” diye sordu, bu konuyu komisyonda tartışacaklarını belirtti.

İŞÇİ TEMSİLCİSİ AHMET SERDAROĞLU: “REFAH PAYI OLMAZSA OLMAZIMIZDIR”

Arhun’un ardından konuşan işçi temsilcisi Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise hayat pahalılığının maaşlara eklenmesinin bir artış olmadığını söyledi.

Serdaroğlu, “İstatistik Kurumu tarafından açıklanan hayat pahalılığı oranı bir maaş artışı oranı değildir. Bunu artık lütfen herkes anlasın. Hayat pahalılığı, bizim Ocak ayından Haziran ayına kadar ödediğimiz kaybımızdır. Hayat pahalılığı ile bu rakamı bize geri veriyorlar. Refah payımız ne olacak? Bunları hiç mi konuşmayacağız?” diye sordu.

“İŞVERENLER ZAM YAPIP KENDİLERİNİ KORUDULAR, BİZ MAAŞLARIMIZI YÜKSELTTİK Mİ? HAYIR!”

Serdaroğlu, “Ocak ayında artan döviz karşısında, etkilenen ekonomi karşısında tüm işverenler zamlarını yapmadılar mı? Kendilerini bu zamlara karşı korumadılar mı? Zarar etmediler, kendilerini korudular. Artan döviz karşısında malların değerlerini yükselttiler. Biz ne yaptık? Maaşımızı yükselttik mi? Hayır. Ama zamlı şekilde ödedik. Ocaktan Hazirana hepsini ödedik” ifadelerini kullandı.

“Hükümet ne kadar refah payı vermeyi planlıyor?”

“Önce bu zamların parasını, yani hayat pahalılığını ödeyecekler, asgari ücretli dilenci değildir” diyen Serdaroğlu, “6 ay botunca ödeyip alamadığımızı, bu masadan alacağız, bunun üzerine de refah payı alacağız. Hükümet ne kadar refah payı vermeyi planlıyor? Biz asıl bunu görmek istiyoruz” dedi.

Komisyon, 12 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00’da yeniden toplanacak.

Şu an uygulanan asgari ücret net 11.800 TL, brüt 13 bin 563 TL.

