Araçta silah ve mermi bulundu

Türkmenistanlı 30 yaşındaki Babajan Ergeshev'in kullanımında bulunan araçta tabanca ve şarjörü ile 4 canlı mermi bulundu

Lefkoşa Küçükkaymaklı’da, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda tabanca bulundu.

Türkmenistanlı 30 yaşındaki Babajan Ergeshev'in kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, bir 9 mm çapında tabanca ve şarjörü ile 4 canlı mermi bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen 27 yaşındaki Babajan Hudayberdiyev tutuklandı.

Babajan Ergeshev ile Babajan Hudayberdiyev dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis çavuşu Aygün Karagil mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlıların “kanunsuz ateşli silah taşıma tasarruf ve kanunsuz patlayıcı madde taşıma tasarrufu” suçlarından tutuklandıklarını söyledi. Polis, 5 Mayıs 2024 tarihinde saat 01:00 raddelerinde Küçükkaymaklı Lefkoşa da bulunan bir marketin araç park yerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ve Adli Şube ekiplerince yapılan operasyon neticesinde Babajan Ergeshev’in kullanımındaki VA 961 plakalı araç içerinde bir adet Sig Sauer marka 9 mm tabanca ve şarjörü içerisinde 4 adet 9 mm canlı mermi tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis, Babajan Ergeshev ile olay yerinde bulunan Babajan Hudayberdiyev’in tutuklandığını belirtti. Polis, zanlılarla ilgili soruşturma başlatıldığını, silahın balistik incelemeye gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu söyledi.Polis, incelenecek kamera görüntüleri de olduğunu belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökhan Asafoğulları zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

