Lefkoşa Adli Şube'ye gelerek memleketine gitmek istediğini söyleyen Kambala Bernadın'ın 759 gündür ülkede kaçak yaşadığı tespit edildi. Tutuklanan zanlı, "Ailem yok, burada hayat çok zor. Polise gitmeden önce birçok arkadaşımdan para istedim. Kimse vermedi, 4 gün aç kalınca polise gittim” dedi

Ülkede kaçak yaşam süren Kambala Bernadın tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, mahkemede olguları aktardı.

Polis, 4 Mayıs 2024 tarihinde saat 12:30 raddelerinde Lefkoşa Adli Şube'ye gelerek memleketine gitmek istediğini beyan eden zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 6 Nisan 2022 tarihinden beridir 759 gün KKTC’de ikamet izinsiz olarak bulunduğu tespit ettiklerini söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını,

İçişleri Bakanlığı Muhaceret Şubesinden zanlının ikamet izni ile ilgili olarak soruşturma yapılması gerektiğini söyledi. Polis memuru, ayrıca zanlının ülkede kaçak yaşam sürdüğü süre içerisinde ne şekilde ve nasıl yaşadığının araştırılacağını belirterek, 3 gün süre istedi.

Polisin ardından söz hakkı alan zanlı, “ailem yok, burada hayat çok zor. Polise gitmeden önce birçok arkadaşımdan para istedim. Kimse vermedi, 4 gün aç kalınca polise gittim” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökhan Asafoğulları zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

