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Araçlarında ve üstlerinde uyuşturucuyla sopa ve mınçıka gibi aletler bulundu

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Lefkoşa’da iki kişinin üzerinde ve aracında yapılan aramada uyuşturucu ve mınçıka gibi saldırı amaçlı aletler bulundu.

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Araçlarında ve üstlerinde uyuşturucuyla sopa ve mınçıka gibi aletler bulundu
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Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) tarafından dün yapılan operasyon kapsamında, B.S.(E-20) ve M.D.K’nin (E-19) üzerleri ve kullanımlarındaki araçta yapılan aramada 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 2 çakı, 2 bıçak, beysbol sopası ve mınçıkayı kanunsuz olarak bulundurdukları tespit edilerek emare olarak alındı.
B.S.(E-20) ve M.D.K. tutuklandı.
 
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