Araçlarında ve üstlerinde uyuşturucuyla sopa ve mınçıka gibi aletler bulundu

Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) tarafından dün yapılan operasyon kapsamında, B.S.(E-20) ve M.D.K’nin (E-19) üzerleri ve kullanımlarındaki araçta yapılan aramada 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 2 çakı, 2 bıçak, beysbol sopası ve mınçıkayı kanunsuz olarak bulundurdukları tespit edilerek emare olarak alındı.
B.S.(E-20) ve M.D.K. tutuklandı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.