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Mültecilerin pasaportlarını ve cep telefonlarını çaldı

Türkiye’de TIR dorsesi içerisinde gizlice ülkeye sokulan 6 mülteciyi Lefkoşa’da teslim aldıktan sonra cüzdanlarını, pasaportlarını ve cep telefonlarını çaldığı iddia edilen Atilla Alaslan, üç gün daha tutuklu kalacak

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Mültecilerin pasaportlarını ve cep telefonlarını çaldı
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Türkiye’de TIR dorsesi içerisinde gizlice ülkeye sokulan 6 mülteciyi Lefkoşa’da teslim aldıktan sonra cüzdanlarını, pasaportlarını ve cep telefonlarını çaldığı iddia edilen Atilla Alaslan mahkemeye çıkarıldı.
Polis, 5 Şubat 2024 tarihinde Girne Limanından Şahin Perde’nin kullanımında bulunan LC 931 plakalı tırın dorsesinde yaşları 15 ile 40 arasında olan 6 Suriyeli kişinin KKTC’ye kanunsuz olarak sokulduğunu anımsatarak, bu mültecilerin Lefkoşa’ya götürüldüğünü söyledi.
Polis, zanlı Atilla Alaslan’ın Kırklar bölgesinde mültecileri teslim aldığını belirtti. Polis, zanlıya teslim edilen mültecilerin sınırda tespit edilerek, tutuklandıklarını, ifadelerinde Alaslan’ın cep telefonlarını, cüzdanlarını ve pasaportlarını çaldığını söyleyerek, şikayetçi olduklarını belirtti. Polis, zanlı hakkında Girne’de yürütülen insan kaçakçılığı soruşturmasının yanı sıra Lefkoşa’da meydana gelen sirkat meselesiyle ilgili da soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, aranmakta olan emareler ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.
Yargıç, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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