Aracı kasten yakan iki kişi tutuklandı

Lefkoşa’da geçen pazartesi Karababa Sokak’ta park halinde bulunan RF 427 plakalı araçta meydana gelen yangınla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, aracın, H.E.(E-33) ve C.E.(E-36) tarafından yanıcı madde dökülerek, kasten hasara uğratıldığı tespit edildi.
Bahse konu şahıslar tutuklandı.
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