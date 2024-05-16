Aracı kasten yakan iki kişi tutuklandı

Lefkoşa’da geçen pazartesi Karababa Sokak’ta park halinde bulunan RF 427 plakalı araçta meydana gelen yangınla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, aracın, H.E.(E-33) ve C.E.(E-36) tarafından yanıcı madde dökülerek, kasten hasara uğratıldığı tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

