banner913
banner932
Mağusa, DAÜ Bahar Festivali'yle renklendi
Mağusa, DAÜ Bahar Festivali'yle renklendi
15 0
KTBB Heyeti, OİCC 15. Genel Konferansı ve 33. Yönetim Kurulu toplantısına katıldı
KTBB Heyeti, OİCC 15. Genel Konferansı ve 33. Yönetim Kurulu toplantısına katıldı
14 0
 
En çok yağış Balıkesir’de kaydedildi
En çok yağış Balıkesir’de kaydedildi
20 0
Slovakya Başbakanına silahlı saldırı
Slovakya Başbakanına silahlı saldırı
22 0
Annesinin banka hesabını soydu
Annesinin banka hesabını soydu
86 0
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
21 0
Gençlik Meşalesi yakıldı
Gençlik Meşalesi yakıldı
14 0
banner1032

Aracı kasten yakan iki kişi tutuklandı

banner1020

banner974
Aracı kasten yakan iki kişi tutuklandı
banner971
Lefkoşa’da geçen pazartesi Karababa Sokak’ta park halinde bulunan RF 427 plakalı araçta meydana gelen yangınla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, aracın, H.E.(E-33) ve C.E.(E-36) tarafından yanıcı madde dökülerek, kasten hasara uğratıldığı tespit edildi.
Bahse konu şahıslar tutuklandı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.