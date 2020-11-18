Araç kül oldu

Mağusa Suriçi'nde Mustafa Oraloğlu'nun sorumluluğunda bulunan araç aniden alev alarak tamamen yandı

Mağusa Suriçi'nde sabah 09.30 sıralarında Mustafa Oraloğlu'nun sorumluluğunda bulunan HT 656 plakalı araç aniden alev aldı.Çıkan yangında HT 656 plakalı araç tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, söz konusu aracın yanında park halinde bulunan LG 243 plakalı araç da ısıdan zarar gördü. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.Yangın sebebi henüz tespit edilmedi. Yangın sebebiyle HT656 plakalı aracın tamamen yanarak zarar gördüğü belirtilirken, LG 243 plakalı aracın ise ön tamponu ve plakasının ısıdan zarar gördüğü bildirildi.