Güzelyurt’ta intihar

Güzelyurt’ta Terminal bölgesinde Tamer Şeker Apartmanın en üst katından düşen 21 yaşındaki Alperen Avcı, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti.
Olay dün saat 11:20 sıralarında, Güzelyurt'a Terminal Bölgesinde meydana geldi.
Güzelyurt'ta sakin 21 yaşındaki Alperen Avcı, Tamer Şeker Apartmanın en üst katından henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı atlaması sonucu ağır yaralandı.
Alperen Avcı kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
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