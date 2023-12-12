Araç koltuğunun altında uyuşturucu zulası

Lefkoşa’da Serkan Zeytuncu’nun aracında şoför koltuğunun altında 53 gram hintkeneviri ve hassas terazi, Zeytuncu’nun üzerinde ise 5 gram kokain türü uyuşturucu ele geçirildi. Zeytuncu ile birlikte araçta bulunan Guljemile Toydurdyyeva adlı kişi de tutuklandı

Lefkoşa’da önceki gün Polis ekipleri tarafından 45 yaşındaki Serkan Zeytuncu’nun kullanımındaki ve 46 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Guljemile Toydurdyyeva’nın yolcu olarak bulunduğu araçta ve üzerlerinde yapılan aramada, yaklaşık 53 gram ağırlığında Hint keneviri türü ile yaklaşık 5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, metal öğütücü ve hassas terazi tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı. İki zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru 10 Aralık 2023 tarihinde saat 19.30 sıralarında polis ekibi tarafından Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde seyreden Serkan Zeytuncu’nun kullanımında bulunan SM 773 plakalı araçta arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada aracın şoför koltuğunun altında 53 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, bir adet metal öğütücü, bir adet yaban marka elektronik hassas terazi ele geçirildiğini açıkladı.

Polis memuru, Serkan Zeytuncu’nun üzerinde yapılan aramada ise giymekte olduğu gömleğinin cebinde 5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti. Polis memuru, Serkan Zeytuncu ile araçta yolcu olarak bulunan Guljemile Toydurdyyeva’nın tutuklandığını açıkladı.

Polis, uyuşturucu maddelerin sarılı olduğu naylon parçalarının da parmak izi inceleme şubesini gönderileceğini söyledi. Soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu, ayrıca mesele ile bağlantılı bir şahsın arandığını açıklayan Polis memuru, her iki zanlının da 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç, zanlıların soruşturma kapsamında 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

