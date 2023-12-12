Yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

Girne-Alsancak Çevre Yolu’nda 63 yaşındaki Sevgül Şinasi’nin ölümüne neden olan araç sürücüsü Zeka Saldam cezaevine gönderildi

Girne-Alsancak Çevre Yolu’nda ölümle sonuçlanan trafik kazasında neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan Zeka Saldam yeniden Girne Kaza Mahkemesinde çıkarıldı.

Polis, kazanın 3 Aralık 2023 tarihinde saat 17.30 sıralarında Girne- Alsancak çevre yolunda meydana geldiğini anımsattı.

Polis, yönetimindeki salon araç ile batı istikametine doğru sağ şeridi içerisinde seyreden zanlının, aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu şerit değiştirmeye çalıştığı esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Seval Özharun (K-64 ) yönetimindeki RC 268 plakalı salon aracın sol arka kısmına çarptıktan sonra sol şerit içerinde aynı istikamete doğru seyreden Olgun Karlankuş (E-33) yönetimindeki TMJ 039 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptığını anlattı.

Polis, çarpmanın etkisiyle sağa savrulan ve yolu ikiye ayıran orta şerit içerisine giren RC 268 plakalı aracın aydınlatma direğine çarpıp karşı şeride geçerek sol yan kısmı üzerine devrildiğini söyledi. Polis, kaza sonucu RC 268 plakalı araç sürücüsü Seval Özharun ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Dilek Gökyay (K-55 ) ve Sevgül Şinasi’nin (K-63) yaralandığını aktardı.

Polis, Sevgül Şinasi’nin kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, Dilek Gökyay ve Seval Özharun’ın ise tedavi altına alındığını belirti.

Polis, Zeka Saldam’ın da tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının hız tespiti için Türkiye’den beklenen uzman raporunun henüz ellerine ulaşmadığını açıkladı.

Zanlının ileride ağır ceza mahkemesinde yargılanacağını kaydeden polis, yargılama aşamasında hazır olması için tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

