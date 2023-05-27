Araç hırsızları yakayı ele verdi

Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde kaportacıya bırakılan ve anahtarları üzerinde olan üç aracı saat 02.15 ile 05.30 saatleri arasından art arda izinsiz alıp, sabaha kadar turlayan iki genç, trafik polislerine yakalandı

Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde başkasına ait araçları gece saatlerinde alıp izinsiz şekilde süren ve söz konusu araçların içinde eşya çalan Muhammet Kadir Varan ile Azat Nur Şirin tutuklandı. İki zanlı, araçlardan birinde buldukları güneş gözlüğünü de çaldı.

Lefkoşa’da Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde makinistten araba kaçıran Muhammet Kadir Varan ve Azat Nur Şirin “Araç İçerisinden Sirkat” suçundan tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ümit Karagöz olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Muhammet Kadir Varan ve Zanlı Azat Nur Şirin’in Lefkoşa organize sanayi bölgesinde meydana gelen "Araç İçerisinden Sirkat" suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 25 Mayıs 2023 tarihinde saat 02:15 raddelerinde Lefkoşa Organize Sanayi bölgesi 3. caddede bulunan Çapur Oto Elektrik önünde park edilmiş olan ve Çapur Oto Elektrik kontrolünde olan ve anahtarları içerisinde bulunan Honda marka siyah renk araç mal sahibinden izinsiz bir şekilde zanlı Varan ve zanlı Şirin tarafından sürülerek alınıp daha sonra saat 05:23 raddelerinde tekrardan alındığı yere geri bıraktıklarını anlattı.

Polis, 25.05.2023 tarihinde saat 05:30 raddelerinde Zanlı Varan ve zanlı Şirin’in Honda marka aracı bıraktıktan sonra yine aynı yerde park halinde bulunan Çapur Oto Elektrik işletmesi önünde Ahmet Çapur'un sorumluluğunda bulunan Mercedes marka araç içerisinden bir adet güneş gözlüğü sirkat edip konu yerden ayrıldıklarını belirtti.

Polis, yine aynı tarihte yaşanan bu olaydan yaklaşık 15 dakika sonra yine Lefkoşa Organize Sanayi bölgesi 23. Sokak'ta bulunan Cinno Kaporta önünde park edilmiş olan ve Cinno Kaporta kontrolünde olan ve anahtarları içerisinde bulunan Mazda marka gümüş renk aracın yine zanlı Varan ve zanlı Şirin mal sahibinden izinsiz alarak olay yerinden aracı alıp ayrıldıklarını anlattı.

Polis, yine 25 Mayıs 2023 tarihinde Lefkoşa polis müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından yapılan soruşturma neticesinde zanlı Varan ve zanlı Şirin’in tespit edilerek mal sahibinden izinsiz araç kullanmak sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak suçlarından tutuklandıklarını belirtti.

Polis, tahkikatın henüz yeni başladığını, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu ve 2023 mayıs ayı içerisinde yine Lefkoşa içerisinde meydana gelen araç içerisinden sirkat suçları ile zanlıların herhangi bir bağlantıları olup olmadıklarının da araştırılması gerektiğini söyledi.

Polis, bu aşamada tahkikatın salimen yürütülmesi için zanlı Varan ve zanlı Şirin aleyhinde 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

