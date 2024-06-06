Her yerden kaçak çıkıyor

Lefkoşa'da polis, Mısır uyruklu Eyad Majed Ahmed Alashqar’ın 188 gün, Kongo uyruklu Nyembo Kitwanga’nın 774 gün ve Kamerunlu Jesse Ayetlanu Ndobegang’ın da 430 gündür KKTC'de kaçak yaşadığını tespit etti

KKTC’de ikamet izinsiz kaldıkları tespit edilen yabancı uyruklu Eyad Majed Ahmed Alashqar, Nyembo Kitwanga ve Jesse Ayetlanu Ndobegang tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, Mısır uyruklu Eyad Majed Ahmed Alashqar’ın 4 Haziran 2024 tarihinde saat 13.00 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesine mezuniyet işlemlerini yapmak üzere geldiğini ve yapılan kontrolde 30 Eylül 2023 tarihinden itibaren herhangi bir muhaceret işlemi yaptırmayarak 188 gündür KKTC'de izinsiz olarak kaldığının tespit edildiğini söyledi.

Polis memuru, Kongo uyruklu Nyembo Kitwanga’nın ise 4 Haziran saat 13.00'te Lefkoşa'da Cürümleri Önleme Şubesince yapılan kontrolde tespit edildiğini açıkladı.

Polis, muhaceret kayıtlarında yapılan kontrolde zanlının 21 Şubat 2022 tarihinden beri 774 gün KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiğini belirlediklerini kaydetti.

Polis memuru, Kamerunlu zanlı Jesse Ayetlanu Ndobegang’ın da yine 3 Haziran tarihinde saat 12.20 sıralarında Lefkoşa'da bulunan Lokmacı Kara Giriş kapısından çıkış yapmak isterken, tespit edildiğini söyledi.

Polis, muhaceret kayıtlarında yapılan kontrolde zanlının 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren herhangi bir muhaceret işlemi yaptırmayarak 430 gün KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiğini belirlediklerini dile getirdi.

Soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların serbest kalması halinde KKTC'de İzinsiz İkamet Etmek suçunu işlemeye devam edeceklerini kaydeden polis, davaları görüşülünceye deyin Merkezi Cezaevinde tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, ikamet izinsiz suçunun 6 aya kadar hapis öngören ve gün geçtikçe yaygınlaşan bir suç olduğunu belirterek, zanlıların 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.



