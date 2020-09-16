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Arabası içinde ölü bulundu

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Arabası içinde ölü bulundu
Güneşköy'de Su Tesislerinin alt kısmında 67 yaşındaki bir kişi arabası içinde ölü bulundu.
Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 14.30 sıralarinda Güneşköy de Su Tesislerinin alt kısmında Aydınköy'de sakin 67 yaşındaki Avni TAYANÇ aracı içerisinde ölü olarak bulundu. Adı edilenin üzerinde yapılan incelemede herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmadı. 
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