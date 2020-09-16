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Geçitkale'yi üzen ölüm

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Geçitkale'yi üzen ölüm
Geçitkale sevilen simalarından birisini daha kaybetti.
Geçitkale bölgesinde sevilen iyi kalpli kişliğiyle tanınan Hamza Özkalp bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.
Çanakkale Ortaokulu Müdürü Emin Özkalp'in kardeşi olan Hamza Özkalp'in vefatı bölgede üzüntü ile karşılanırken, merhumun cenazesinin yarın saat 11.00'de kılınacak cenaze namazına müteakip Geçitkale Kabristanlığı'na defnedileceği bildirildi.
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