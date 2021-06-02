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Ara sokaktan ana caddeye daldı

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Lefkoşa’da tali yoldan ana caddeye durmadan çıkan sürücü kazaya neden oldu, bir kişi hafif yaralandı

Ara sokaktan ana caddeye daldı

Ümit ŞEYHUN
Lefkoşa’da dün sabah saatlerinde yaşanan kaza yürekleri ağza getirirken, trafiğin bir süreliğine kilitlenmesine neden oldu. Kaza dün saat 10.27 sıralarında Lefkoşa Türk Belediyesi karşısındaki Şht. Ö. Muhtar Sokak üzerinde meydana geldi.
Güney istikametine doğru yönetimindeki LK 452 plakalı araçla ilerleyen 66 yaşındaki kadın Cemaliye Ayten Gürkan, yolun sonunda bulunan Atatürk Caddesi’ne geldiği zaman durmayarak caddeye giriş yaptı ve caddede çift şerit yolun soldan ikinci şeridinde doğu istikametine doru seyreden Gizem Kaygısız yönetimindeki LU 519 plakalı araçla çarptıştı.
Kaza sonucunda LU 519 plakalı aracın sürücüsü Gizem Kaygısız hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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