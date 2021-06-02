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Dikkatsizliği pahalıya mal oldu

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Girne - Alsancak çevre yolunda iki araç çarpıştı, iki kişi hafif yaralandı

Dikkatsizliği pahalıya mal oldu

 
Girne - Alsancak çevre yolu üzerinde öğleden sonra dikkatsiz sürücünün neden olduğu kazada iki araç sürücüsü yaralandı.
Kaza dün saat 15:30 sıralarında, Girne - Alsancak çevre yolu üzerinde meydana geldi.
48 yaşındaki Banu Keşanlı, yönetimindeki SB 081 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce çevre yoluna giriş yaptı ve o esnada çevre yolu üzerinde Alsancak istikametine doğru seyreden 37 yaşındaki Hilkat Keleşoğlu yönetimindeki PU 033 plakalı araçla çarpıştı
Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldular.
 
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