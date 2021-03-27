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Aniden karşıma çıktı

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Lefkoşa’da 26 yaşındaki Cemre Sağıroğlu’na çarparak ölümüne neden olan taksi şoförü 36 yaşındaki Casim Çapin, Sağıroğlu’nun aniden karşısına çıktığını, direksiyonu kırmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını söyledi

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Aniden karşıma çıktı
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Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda önceki gece 26 yaşındaki Cemre Sağıroğlu’na çarparak ölümüne neden olan taksi şoförü 36 yaşındaki Casim Çapin dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
Mahkemede konuşan zanlı, Çapin Sağıroğlu’nun aniden karşısına çıktığını, direksiyonu kırmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını söyledi.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.



 
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