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Korkutan kaza

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Mevlevi Kavşağı'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü refüje çıkıp takla attı

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Korkutan kaza
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Güzelyurt – Lefkoşa anayolu üzerinde Mevlevi Kavşağı'nda dün sabah meydana gelen kaza yürekleri ağıza getirdi.
Kaza saat 8.40 sıralarında meydana geldi.
52 yaşındaki Şahane Günözger, Güzelyurt – Lefkoşa anayolu üzerinde Güzelyurt’a doğru seyrettiği bir sırada Şahinler Kavşağı yakınlarında çemberi geçtikten hemen sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yolun ortasında bulunan refüje girip refüjde bulunan ağaç ve ağacı çevreleyen kiremitlere çarptıktan sonra takla attı.
Kaza sonucu yaralanan olmadı.
 
 
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