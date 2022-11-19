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Alsancak’ta otel mutfağında yangın

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Yangından etkilenen 3 çalışan tedavi sonrasında taburcu oldu

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Alsancak’ta otel mutfağında yangın

Alsancak’ta faaliyet gösteren bir otelin mutfağında dün akşam yangın çıktı, yangından etkilenen 3 çalışan kaldırıldıkları hastanede tedavi gördükten sonra taburcu oldu.

Polis’ten yapılan açıklamaya göre, yangın muhtemelen döner makinesinin aşırı derecede ısınıp davlumbaz içerisindeki yağlar ile tavan içerisindeki elyaf malzemelerin alev alması sonucu meydana geldi. Yangın sonucunda davlumbaz ve tavan hasar gördü.

Soruşturma devam ediyor.
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