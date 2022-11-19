Meteoroloji Dairesi Limasol’daki depremin 3.9 şiddetinde olduğunu açıkladı

Meteoroloji Dairesi, Limasol'daki depremin Richter ölçeğine göre 3.9 şiddetinde olduğu bildirildi.
Meteoroloji Dairesi, sabah saatlerinde Limasol’da gerçekleşen depreme ilişkin rapor yayımladı.
Raporda şu ifadelere yer verildi:
“Bugün saat 09.16 lokalde, Dairemize bağlı Lefkoşa Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 75 km uzaklıkta, hafif şiddette ve aletsel büyüklüğü Richter Ölçeğine göre ML:3,9 olan bir deprem kaydedilmiştir. Yapılan ilk değerlendirme sonucunda depremin merkez üssünün 34.52 Kuzey ve 32.69 Doğu Koordinatlarında, yaklaşık 6,0 km derinliğinde Limasol olduğu saptanmıştır.”
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