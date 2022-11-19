banner875
banner815
DriftNEU’da yıldızlar geçidi yaşanacak
DriftNEU’da yıldızlar geçidi yaşanacak
7 0
TUFAD Mehmet Harmancı'yı konuk etti
TUFAD Mehmet Harmancı'yı konuk etti
100 0
 
Çiftçi ekime sıkıntılı başladı
Çiftçi ekime sıkıntılı başladı
14 0
Canilik!
Canilik!
25 0
Yollarımızda bu şekilde malzeme taşımak akıl işi değil
Yollarımızda bu şekilde malzeme taşımak akıl işi değil
20 0
Cimnastikçiler büyülediler
Cimnastikçiler büyülediler
15 0
Kıb-Tek'den elektrik kesintisi uyarısı
Kıb-Tek'den elektrik kesintisi uyarısı
32 0
banner878

Meteoroloji Dairesi Limasol’daki depremin 3.9 şiddetinde olduğunu açıkladı

banner476

banner825
Meteoroloji Dairesi Limasol’daki depremin 3.9 şiddetinde olduğunu açıkladı
 Meteoroloji Dairesi, Limasol'daki depremin Richter ölçeğine göre 3.9 şiddetinde olduğu bildirildi.

Meteoroloji Dairesi, sabah saatlerinde Limasol’da gerçekleşen depreme ilişkin rapor yayımladı.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

“Bugün saat 09.16 lokalde, Dairemize bağlı Lefkoşa Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 75 km uzaklıkta, hafif şiddette ve aletsel büyüklüğü Richter Ölçeğine göre ML:3,9 olan bir deprem kaydedilmiştir. Yapılan ilk değerlendirme sonucunda depremin merkez üssünün 34.52 Kuzey ve 32.69 Doğu Koordinatlarında, yaklaşık 6,0 km derinliğinde Limasol olduğu saptanmıştır.” 

 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.