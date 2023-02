Alkollü sürücünün çarptığı yaya kurtarılamadı

Girne’de aşırı alkollü şekilde araç kullanan Erdal Altunel, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 46 yaşındaki Birsen Güleş’e çarptı. Çarpmayla savrularak karşı şeride düşen Güleş’e başka bir araç daha çarptı. Kazada Güleş yaşamını yitirirken, iki sürücü de tutuklandı

Girne’de önceki gece alkollü bir sürücünün çarptığı yaya 46 yaşındaki Birsen Güleş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ölümle sonuçlanan kaza saat 23.15’te Girne'de Bedrettin Demirel Caddesi’nde meydana eldi.

Çift şeritli yolda doğu istikametine seyreden ve 169 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu belirlenen Erdal Altunel yönetimindeki JL 777 plakalı araç, sürücüsünün dikkatsizliği nedeniyle o sırada yolun karşısına geçmekte olan yaya Birsen Güleş’e çarptı.

Çarpma sonucu savrulan yaya, yolun karşı şeridine düştüğü esnada, cadde üzerinde batıya doğru dikkatsizce seyreden Mohd Sabet Said (E-31) yönetimindeki KE 676 plakalı aracın önüne çarptı.

Birsen Güleş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Her iki araç sürücüsünü de tutuklayan polis kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Güleş'in ölümüyle 2023'teki trafik kazası kaynaklı can kaybı 5'e yükseldi.

İKİ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Öte yandan JL 777 araç sürücüsü Erdal Altunel ve KE 676 plakalı araç sürücüsü Mohd Sabet Said aleyhine 1’er günlük tutukluluk emri verildi.

Erdal Altunel’e alkollü araç sürme, aşırı süratli ve dikkatsiz araç kullanarak bir kişinin ölümüne sebebiyet verme suçları getirildi. Mohd Sabet Said aleyhine ise dikkatsiz sürüş suçlaması getirildi.