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Helin için bir eylem daha

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Bazı sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler, 16 yaşındaki Helin’in katledilmesine tepki göstermek için bugün katil zanlısının yeniden mahkemeye çıkarılacağı İskele Kaza Mahkemesi önünde eylem yapacak

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Helin için bir eylem daha
Bazı sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler, İskele’de 25 Ocak’ta 16 yaşındaki lise öğrencisi Zehie Helin Reessur’un katledilmesine tepki göstermek için bugün katil zanlısının yeniden mahkemeye çıkarılacağı İskele Kaza Mahkemesi önünde eylem düzenliyor.
Düzenleyici örgütler adına Mağusa Kadın Merkezi Derneği’nden (MAKAMER) yapılan açıklamaya göre, hunharca bir cinayete kurban giden 16 yaşındaki lise öğrencisi Zehie Helin Reessur'un katledilmesine tepki göstermek amacıyla bir araya gelen çok sayıda sivil toplum örgütü ve siyasi parti cinayet zanlısının tutukluluk süresinin dolması nedeniyle yeniden yargıç huzuruna çıkarılacağı İskele Kaza Mahkemesi önünde bugün saat 09.00'da eylem ve basın açıklaması yapacak.
Açıklamada, “Kamu vicdanını derinden yaralayan bu kabul edilemez olaya tepkimizi en yüksek sesle haykırmak adına tüm halkımızı eyleme destek vermeye davet ederiz.” denildi.
Cinayetle ilgili soruşturma sürerken İskele Kaza Mahkemesi, 21 yaşındaki katil zanlısı Sefer Buğra Altundağ için önce bir gün, ardından 7 gün tutukluluk emri vermişti. Altundağ bu sabah yeniden yargıç huzuruna çıkarılacak.
 
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