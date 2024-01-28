Alkollü sürücü, yoldan çıkarak aracını devirdi

Lefkoşa’da gece yarısından sonra meydana gelen trafik kazasında, alkollü olduğu belirlenen sürücü yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Özdemir Zaifoğlu (E-23), 133 miligram alkollü içki tesiri altındayken yönetimindeki NJ 172 plakalı salon araç ile Osman Örek Caddesi üzerinde seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçen araç, sol yan kısmı üzerine devrilerek, durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde acil serviste müşahede altına alındı.

