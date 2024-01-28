banner913
banner932
KYRENIA CUP U14 tamamlandı
KYRENIA CUP U14 tamamlandı
16 0
Geçitkale, Maraş’ı eli boş gönderdi
Geçitkale, Maraş’ı eli boş gönderdi
45 0
 
Sağlık Bakanlığı Covid-19 hatırlatma dozu aşılarına pazartesi başlanacağını duyurdu
Sağlık Bakanlığı Covid-19 hatırlatma dozu aşılarına pazartesi başlanacağını duyurdu
22 0
2 bin 220 öğrenci kolej için ter dökecek
2 bin 220 öğrenci kolej için ter dökecek
22 0
Uluslararası Adalet Divanı İsrail hakkında açılan soykırım davasında ilk kararını açıklayacak
Uluslararası Adalet Divanı İsrail hakkında açılan soykırım davasında ilk kararını açıklayacak
21 0
Rum Yönetimi’ne enerji için işbirliği çağrısı
Rum Yönetimi’ne enerji için işbirliği çağrısı
23 0
"Böyle bir yapıda hiçbirimiz güvende olmayız"
29 0
banner1012
banner985

Alkollü sürücü, yoldan çıkarak aracını devirdi

banner974
Alkollü sürücü, yoldan çıkarak aracını devirdi
banner971
Lefkoşa’da gece yarısından sonra meydana gelen trafik kazasında, alkollü olduğu belirlenen sürücü yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Özdemir Zaifoğlu (E-23), 133 miligram alkollü içki tesiri altındayken yönetimindeki NJ 172 plakalı salon araç ile Osman Örek Caddesi üzerinde seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçen araç, sol yan kısmı üzerine devrilerek, durdu.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde acil serviste müşahede altına alındı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.