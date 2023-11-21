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Alkollü sürücü yayaya çarptı

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Alkollü sürücü yayaya çarptı
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Çatalköy - Girne ana yolunda meydana gelen kazada, 301 promil alkollü sürücü, banketteki yayaya çarptı. Kazada yaya ağır yaralanırken, hafif yaralanan sürücü tedavisinin ardından tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 17.30 sıralarında, 301 mlgr alkollü içki tesiri altındaki Emre Şahin (E-41), yönetimindeki GP 059 plakalı salon araçla Çatalköy - Girne ana yolunda Girne’ye doğru giderken, Ozanköy kavşağı Erdener Market önünde aynı istikamette seyreden araçları soldan bankete düşerek dikkatsizce geçmeye çalıştığı sırada bankette yürüyen Artene Gatmaıtan’a (K-42) çarptı.
Kazada ağır yaralanan yaya Artene Gatmaıtan’ın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi sürerken, kazada hafif yaralanan araç sürücü Emre Şahin ise Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından taburcu oldu ve tutuklandı.
 
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