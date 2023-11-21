Haspolat İlkokulu öğrencileri, çocuk haklarının farkında

Eğitim öğretim faaliyetlerinin yoğun şekilde devam ettiği Haspolat İlkokulu’nda sosyal etkinlikler de düzenlenerek öğrencilerde farkındalık yaratılıyor.20 Kasım Çocuk Hakları dolayısıyla Haspolat İlkokulu’nda etkinlik düzenledi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun çocukların haklarını düzenleyen Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi 20 Kasım 1989’da kabul etmesinden dolayı 20 Kasım’da kutlanan Çocuk Hakları Gününde, Haspolat İlkokulu’nda düzenlenen etkinliklerle öğrencilerin, kendi haklarıyla ilgili farkındalık kazanması sağlandı.Eğlenceli ve bilgilendirici etkinliklerle öğrenciler, Çocuk Hakları Gününde çocuk haklarıyla ilgili bilgilenmiş oldular.