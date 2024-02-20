Alkollü sürücü park halindeki araca çarptı

Güzelyurt’ta bu sabah, alkollü sürücü Cem Derviş Doğu (E-31) park halindeki araca çarptı. Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre Doğu, 08.15’te, 95 miligram alkollü içki tesiri altında, Köprülüzade Sokak üzerinde aracıyla dikkatsizce seyrettiği sırada, yolun solunda park halinde bulunan UR 388 plakalı araca çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Cem Derviş Doğu’nun tutuklandığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.