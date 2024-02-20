banner913
banner932
Alkollü sürücü park halindeki araca çarptı
Alkollü sürücü park halindeki araca çarptı
27 0
Narenciyeciler eylem yaptı
Narenciyeciler eylem yaptı
13 0
 
TDP’nin 8’inci Olağan Kurultayı 25 Şubat’ta yapılıyor
TDP’nin 8’inci Olağan Kurultayı 25 Şubat’ta yapılıyor
12 0
Yeniboğaziçi’ne yeni okul
Yeniboğaziçi’ne yeni okul
61 0
YDK, Ordu’dan namağlup final vizesiyle döndü
YDK, Ordu’dan namağlup final vizesiyle döndü
17 0
En çok yağış Beylerbeyi’ne düştü
En çok yağış Beylerbeyi’ne düştü
56 0
“Siyasilere sırf düğününüze geldi diye oy vermeyin”
“Siyasilere sırf düğününüze geldi diye oy vermeyin”
22 0
banner1012

Alkollü sürücü park halindeki araca çarptı

banner974
Alkollü sürücü park halindeki araca çarptı
banner971
Güzelyurt’ta bu sabah, alkollü sürücü Cem Derviş Doğu (E-31) park halindeki araca çarptı. Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre Doğu, 08.15’te, 95 miligram alkollü içki tesiri altında, Köprülüzade Sokak üzerinde aracıyla dikkatsizce seyrettiği sırada, yolun solunda park halinde bulunan UR 388 plakalı araca çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Cem Derviş Doğu’nun tutuklandığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.