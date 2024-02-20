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Oshan ailesi çınarını kaybetti

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Oshan ailesi çınarını kaybetti
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Girne sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüüsnü yaşıyor.
Aslen Limasollu olup uzun yıllardan beridir Girne'de yaşamını sürdüren Kenan Oshan hayatını kaybetti.
Yıllarca DTB camiasında gerek futbolcu gerekse teknik direktör olarak hizmet eden Caner Oshan'ın babası ve futbolcu Kenan Oshanın dedesi olan Kenan Oshan'ın vefatı üzüntüye neden oldu. 
Merhumun cenazesi yarın öğle namazını müteakip Karaoğlanoğlu Mezarlığına defnedilecek.
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