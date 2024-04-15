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Alkollü sürücü Mormenekşe ve Mutluyaka’da iki ayrı kaza yaptı

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Alkollü sürücü Mormenekşe ve Mutluyaka’da iki ayrı kaza yaptı
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 Mormenekşe’de park halindeki araca çarpıp kaçan 98 promil alkollü Niyazi Ünlü (E-63), ardından Mutluyaka’da önünde giden araca arkadan çarptı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Niyazi Ünlü dün saat 16.45’te Mormenekşe’de  yönetimindeki CZ 654 plakalı araçla geriye dikkatsizce manevra yaptığı sırada, park halinde bulunan JN 891 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarpıp, kaza yerinden kaçtı.  
Ünlü, ardından saat 17.00’de Mutluyaka’da yine yönetimindeki CZ 654 plakalı araçla dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete seyreden ve kasise geldiği için yavaşlayan Mustafa Çağla Kaptanoğlu (E-34) yönetimindeki PR 534 plakalı salon araca arkadan çarptı.
Kazalar sonucu yaralanan olmazken, Ünlü aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Olay hakkındaki polis soruşturması devam ediyor.
 
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