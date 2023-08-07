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Babutsa ve Sultani üzümde limitüstü kalıntı

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Babutsa ve Sultani üzümde limitüstü kalıntı
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Tarım Dairesi, Vadili köyü sakini Ayşe Yıldıran’a ait babutsa ve Yeşilyurt köyü sakini Ramazan Değirmenci'ye ait sultani üzümde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğini ve ürünlerin imhasına karar verildiğini açıkladı.
Kırmızıgil Ltd. Trd ait ithal yer fıstığı kabuğu peletinde de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi ve ürün firmanın isteği üzerine imha edildi.
Tarım Dairesi 28 Temmuz -3 Ağustos tarihleri arasında yapılan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edildi.
İthal ürünlerde 26 numunede 25 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandı.
Kırmızıgil Ltd. Trd.'ye ait yer fıstığı kabuğu peletinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edildi.
Yerli ürünlerde 21 numunede 19 numune temiz olup tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 2  ürüne rastlandı.
Vadili köyü sakini Ayşe Yıldıran’a ait babutsada tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden  ürünün imhasına karar verildi.
Yeşilyurt köyü sakini Ramazan Değirmenci'ye ait sultani üzümde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünün imhasına karar verildi.
4 Ağustos 2023 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
Adnan Göçer İthal Balya Temiz
Holly Grains Ltd. İthal Soya Küsbesi Temiz
TÜK İthal Sığır Süt Yemi 19 Temiz
Kırmızıgil Trd. Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz
Kırmızıgil Trd. Ltd. İthal Yer Fıstığı kabuğu Peleti Limit Üstü
Akari Free Port İthal Buğday ekmeklik Temiz
TÜK İthal Arpa Yemlik Temiz
Cahide Kılıç İthal Elma Granny Temiz
Cahide Kılıç İthal Şeftali Temiz
Cahide Kılıç İthal Dolmalık Biber Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Şeftali Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Nektarin Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Elma Gala Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Şeftali Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Nektarin Temiz
Köşe Tic Ltd. İthal Şeftali Temiz
Köşe Tic Ltd. İthal Nektarin  Temiz
Köşe Tic Ltd. İthal Kiraz Temiz
Holly Grains Ltd. İthal Mısır Yemlik Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Nektarin Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Armut S.M Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Kiraz Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Nektarin Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kiraz Temiz
Ayşe Yıldıran Vadili Babutsa  Limit Üstü
Hasan Doğmaz Bostancı Verigo Üzüm Temiz
Ramazan Değirmenci Mevlevi Sultani Üzüm Temiz
İbrahim Güney Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
Özkan Urfali Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
İsmet Çakıcı Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
Hasan Özadalı p-1 Yeşilyurt Molehiya Temiz
Fatma Yılmaz Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
Ramazan Değirmenci Yeşilyurt Sultani Üzüm Limit Üstü
Hasan Özadalı P-2 Yeşilyurt Molehiya Temiz
Mustafa Çskdu Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
Ramazan Alıcı Cengizköy Molehiya Temiz
Sibel Güneş Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
Muzaffer Kararen Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
Bovita Ltd. Ilgaz Şaraplık Beyaz Üzüm Temiz
İsmet Hüryol Mehmetçik Sultani Üzüm Temiz
Hüseyin Sarı Mehmetçik Sultani Üzüm Temiz
Biray Evlat Mehmetçik Sultani Üzüm Temiz
Dudu Göksu Mehmetçik Sultani Üzüm Temiz
Mehmet Z. Tolgan Mehmetçik Sultani Üzüm Temiz
Osman Özgalatyalı Mehmetçik Sultani Üzüm Temiz
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