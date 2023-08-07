Babutsa ve Sultani üzümde limitüstü kalıntı

4 Ağustos 2023 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu: İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu Adnan Göçer İthal Balya Temiz Holly Grains Ltd. İthal Soya Küsbesi Temiz TÜK İthal Sığır Süt Yemi 19 Temiz Kırmızıgil Trd. Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz Kırmızıgil Trd. Ltd. İthal Yer Fıstığı kabuğu Peleti Limit Üstü Akari Free Port İthal Buğday ekmeklik Temiz TÜK İthal Arpa Yemlik Temiz Cahide Kılıç İthal Elma Granny Temiz Cahide Kılıç İthal Şeftali Temiz Cahide Kılıç İthal Dolmalık Biber Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Şeftali Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Nektarin Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz Svs Tic Ltd. İthal Elma Gala Temiz Svs Tic Ltd. İthal Şeftali Temiz Svs Tic Ltd. İthal Nektarin Temiz Köşe Tic Ltd. İthal Şeftali Temiz Köşe Tic Ltd. İthal Nektarin Temiz Köşe Tic Ltd. İthal Kiraz Temiz Holly Grains Ltd. İthal Mısır Yemlik Temiz Svs Tic Ltd. İthal Nektarin Temiz Svs Tic Ltd. İthal Armut S.M Temiz Svs Tic Ltd. İthal Kiraz Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Nektarin Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kiraz Temiz Ayşe Yıldıran Vadili Babutsa Limit Üstü Hasan Doğmaz Bostancı Verigo Üzüm Temiz Ramazan Değirmenci Mevlevi Sultani Üzüm Temiz İbrahim Güney Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz Özkan Urfali Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz İsmet Çakıcı Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz Hasan Özadalı p-1 Yeşilyurt Molehiya Temiz Fatma Yılmaz Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz Ramazan Değirmenci Yeşilyurt Sultani Üzüm Limit Üstü Hasan Özadalı P-2 Yeşilyurt Molehiya Temiz Mustafa Çskdu Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz Ramazan Alıcı Cengizköy Molehiya Temiz Sibel Güneş Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz Muzaffer Kararen Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz Bovita Ltd. Ilgaz Şaraplık Beyaz Üzüm Temiz İsmet Hüryol Mehmetçik Sultani Üzüm Temiz Hüseyin Sarı Mehmetçik Sultani Üzüm Temiz Biray Evlat Mehmetçik Sultani Üzüm Temiz Dudu Göksu Mehmetçik Sultani Üzüm Temiz Mehmet Z. Tolgan Mehmetçik Sultani Üzüm Temiz Osman Özgalatyalı Mehmetçik Sultani Üzüm Temiz

Tarım Dairesi, Vadili köyü sakini Ayşe Yıldıran’a ait babutsa ve Yeşilyurt köyü sakini Ramazan Değirmenci'ye ait sultani üzümde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğini ve ürünlerin imhasına karar verildiğini açıkladı.Kırmızıgil Ltd. Trd ait ithal yer fıstığı kabuğu peletinde de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi ve ürün firmanın isteği üzerine imha edildi.Tarım Dairesi 28 Temmuz -3 Ağustos tarihleri arasında yapılan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edildi.İthal ürünlerde 26 numunede 25 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandı.Kırmızıgil Ltd. Trd.'ye ait yer fıstığı kabuğu peletinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edildi.Yerli ürünlerde 21 numunede 19 numune temiz olup tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlandı.Vadili köyü sakini Ayşe Yıldıran’a ait babutsada tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünün imhasına karar verildi.Yeşilyurt köyü sakini Ramazan Değirmenci'ye ait sultani üzümde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünün imhasına karar verildi.