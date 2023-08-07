Babutsa ve Sultani üzümde limitüstü kalıntı

Kırmızıgil Ltd. Trd ait ithal yer fıstığı kabuğu peletinde de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi ve ürün firmanın isteği üzerine imha edildi.
Tarım Dairesi 28 Temmuz -3 Ağustos tarihleri arasında yapılan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edildi.
İthal ürünlerde 26 numunede 25 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandı.
Kırmızıgil Ltd. Trd.'ye ait yer fıstığı kabuğu peletinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edildi.
Yerli ürünlerde 21 numunede 19 numune temiz olup tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlandı.
Vadili köyü sakini Ayşe Yıldıran’a ait babutsada tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünün imhasına karar verildi.
Yeşilyurt köyü sakini Ramazan Değirmenci'ye ait sultani üzümde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünün imhasına karar verildi.
|4 Ağustos 2023 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|İsim
|Yerli/ithal
|Ürün
|Analiz Sonucu
|Adnan Göçer
|İthal
|Balya
|Temiz
|Holly Grains Ltd.
|İthal
|Soya Küsbesi
|Temiz
|TÜK
|İthal
|Sığır Süt Yemi 19
|Temiz
|Kırmızıgil Trd. Ltd.
|İthal
|Ayçiçek Küsbesi
|Temiz
|Kırmızıgil Trd. Ltd.
|İthal
|Yer Fıstığı kabuğu Peleti
|Limit Üstü
|Akari Free Port
|İthal
|Buğday ekmeklik
|Temiz
|TÜK
|İthal
|Arpa Yemlik
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Elma Granny
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Şeftali
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Dolmalık Biber
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Şeftali
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Nektarin
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Elma Gala
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Şeftali
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Nektarin
|Temiz
|Köşe Tic Ltd.
|İthal
|Şeftali
|Temiz
|Köşe Tic Ltd.
|İthal
|Nektarin
|Temiz
|Köşe Tic Ltd.
|İthal
|Kiraz
|Temiz
|Holly Grains Ltd.
|İthal
|Mısır Yemlik
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Nektarin
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Kiraz
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Nektarin
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Kiraz
|Temiz
|Ayşe Yıldıran
|Vadili
|Babutsa
|Limit Üstü
|Hasan Doğmaz
|Bostancı
|Verigo Üzüm
|Temiz
|Ramazan Değirmenci
|Mevlevi
|Sultani Üzüm
|Temiz
|İbrahim Güney
|Yeşilyurt
|Sultani Üzüm
|Temiz
|Özkan Urfali
|Yeşilyurt
|Sultani Üzüm
|Temiz
|İsmet Çakıcı
|Yeşilyurt
|Sultani Üzüm
|Temiz
|Hasan Özadalı p-1
|Yeşilyurt
|Molehiya
|Temiz
|Fatma Yılmaz
|Yeşilyurt
|Sultani Üzüm
|Temiz
|Ramazan Değirmenci
|Yeşilyurt
|Sultani Üzüm
|Limit Üstü
|Hasan Özadalı P-2
|Yeşilyurt
|Molehiya
|Temiz
|Mustafa Çskdu
|Yeşilyurt
|Sultani Üzüm
|Temiz
|Ramazan Alıcı
|Cengizköy
|Molehiya
|Temiz
|Sibel Güneş
|Yeşilyurt
|Sultani Üzüm
|Temiz
|Muzaffer Kararen
|Yeşilyurt
|Sultani Üzüm
|Temiz
|Bovita Ltd.
|Ilgaz
|Şaraplık Beyaz Üzüm
|Temiz
|İsmet Hüryol
|Mehmetçik
|Sultani Üzüm
|Temiz
|Hüseyin Sarı
|Mehmetçik
|Sultani Üzüm
|Temiz
|Biray Evlat
|Mehmetçik
|Sultani Üzüm
|Temiz
|Dudu Göksu
|Mehmetçik
|Sultani Üzüm
|Temiz
|Mehmet Z. Tolgan
|Mehmetçik
|Sultani Üzüm
|Temiz
|Osman Özgalatyalı
|Mehmetçik
|Sultani Üzüm
|Temiz