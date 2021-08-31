Alkol şişede durduğu gibi durmuyor

Alkollü araç sürücüsü Lefkoşa - Girne anayolunda yoldan çıkarak toprak sete çarparak yan devrildi





Lefkoşa-Girne ana yolunda dün sabah 07.00’de sürücüsünün alkollü olduğu belirtilen bir araç yoldan çıkarak toprak sete çarpıp yana devrildi. Kazada yaralanan olmadı.

Kaza Lefkoşa - Girne ana yolunun 2 ila 3’üncü kilometreleri arasında oldu.

Sürücüsü 34 yaşındaki kadın Cansu Yeşirgil’in, 57 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu belirtilen MP 996 plakalı salon araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi üzerine yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp sol yana devrildi.



