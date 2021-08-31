banner583
Akdoğan’da cimnastik şöleni gerçekleştirildi
Akdoğan’da cimnastik şöleni gerçekleştirildi
15 0
9.Uluslararası Karikatür Yarışması Albümü Çıktı
9.Uluslararası Karikatür Yarışması Albümü Çıktı
30 0
 
Boğaziçi gençleri kayıpsız gidiyor
Boğaziçi gençleri kayıpsız gidiyor
75 0
Binatlı, Cihangir’e dört attı
Binatlı, Cihangir’e dört attı
90 0
Audi lüksünün geleceği; skysphere concept
Audi lüksünün geleceği; skysphere concept
21 0
Ronaldo yeniden Manchester United’da
Ronaldo yeniden Manchester United’da
20 0
Asya için en güzel gösterilerini sundular
Asya için en güzel gösterilerini sundular
21 0
banner661

Alkol şişede durduğu gibi durmuyor

banner476

Alkollü araç sürücüsü Lefkoşa - Girne anayolunda yoldan çıkarak toprak sete çarparak yan devrildi

banner666
Alkol şişede durduğu gibi durmuyor

 
Lefkoşa-Girne ana yolunda dün sabah 07.00’de sürücüsünün alkollü olduğu belirtilen bir araç yoldan çıkarak toprak sete çarpıp yana devrildi. Kazada yaralanan olmadı.
Kaza Lefkoşa - Girne ana yolunun 2 ila 3’üncü kilometreleri arasında oldu.
Sürücüsü 34 yaşındaki kadın Cansu Yeşirgil’in, 57 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu belirtilen MP 996 plakalı salon araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi üzerine yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp sol yana devrildi.
 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.