Gökhan Takımcılar yakalandı

Polis mensubunu ağır yaralayarak Güney Kıbrıs’a kaçan Gökhan Takımcılar, yeni doğan iki aylık bebeğini kaybetmesi üzerine yasadışı yollardan Kuzey Kıbrıs’a geçerken, askeri bölgede yakayı ele verdi



Polisi yaralayarak Güney Kıbrıs’a kaçan Gökhan Takımcılar, dün Kırklar’daki askeri yasak bölgede tespit edilerek tutuklandı.

Önceki gün 2 aylık bebeğini kaybeden Gökhan Takımcılar, akşam saatlerinde kaçak olarak bulunduğu Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a askeri yasak bölgeyi ihlal ederek geçiş yaptı.

Ardından Güney Kıbrıs’a tekrardan dönen Takımcılar, bu kez de dün öğle saatlerinde gerçekleşen bebeğinin cenazesi için yeniden Kuzey’e geçmeye çalıştı.

Öğle saatlerinde, hayatını kaybeden yeni doğmuş 2 aylık bebek için cenaze töreni düzenlendi.

Cenazede, polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı gözlemlendi.

Cenaze için yasa dışı yollardan Kuzey'e geçiş yapmak isteyen Takımcılar asker tarafından tespit edildi, yakalanarak polise teslim edildi

Öte yandan Gökhan Takımcılar’ın çaldığı araç da bulundu, araçta uyuşturucu tespit edildiği öğrenildi.

Takımcılar’ın Demirhan Polis Karakolu’na götürüldüğü de elde edilen bilgiler arasında...

Öte yandan polis tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“15.08.2021 tarihinde, Gaziköy'de, görevli Polis Memuru Fahri Toklu'yu bıçakla yaralayarak öldürmeye teşebbüs ettikten GKRY Bölgesine firar eden Gökhan Takımcılar öğle saatlerinde, Kırklar köyünde görevli askerler ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu gizlendiği yerde tespit edilerek tutuklandı.

Operasyon kapsamında ayrıca, Gökhan Takımcılar tarafından KKTC'ye geçmek için kullanılan ve terk edilmiş halde bulunan araçta yapılan aramada ise yaklaşık 10 gr ağırlığında hintkeneviri ve 3 gr ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.”

