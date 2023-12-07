Uyuşturucu Patladı

Ülkede Narkotik ekipleri tarafından bu yıl Ocak-Kasım ayları içerisinde 326 operasyon yapıldı, 280 kg uyuşturucu ele geçirildi, 389 zanlı tutuklandı. Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, geçmiş yıllara nazaran bu yıl ele geçirilen uyuşturucu miktarının rekor düzeyde olduğunu vurguladı

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görev yapan polis memurlarına plaket takdim edildi.Törende konulan Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, bugünün en önemli toplumsal sorunlarından biri olan uyuşturucunun, tüm devletlerin mücadele ettiği öncelikli sorunlar arasında yer aldığını ifade etti.Uyuşturucu madde ticaretinin sınır ötesine geçerek, uluslararası bir boyut kazandığını dile getiren Kuni, “Bu sorunun birçok toplumun geleceğini tehdit ettiği gözlerden kaçmamaktadır” dedi.Kuni, Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nün, uyuşturucuyla mücadelede çeşitli platformlarda oluşturduğu toplumsal bilincin yanı sıra, tüm kurumlarla yaptığı iş birliği ve halkının desteğiyle gençleri zehirlemeye çalışan, zehir tacirlerine göz açtırmamaya devam ettiğinin altını çizdi.Kasım Kuni, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nün, kısıtlı personel ve teknik imkanlar dahilinde, elde ettiği bilgileri değerlendirerek, düzenlediği operasyonların yanı sıra, deniz, hava limanları ile kara kapılarında narkotik dedektör köpekleriyle gerekli arama faaliyetlerinde bulunduğunu kaydetti. Kuni, müdürlüğün, uyuşturucuyla mücadelede zehir tacirlerine göz açtırmamaya yıl içerisinde de devam ettiğini belirtti.Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünün, uyuşturucu ile mücadelenin yanı sıra ülke dahilinde tüm kaçakçılık faaliyetleriyle de etkin bir şekilde mücadele ettiğini ifade eden Kasım Kuni, şöyle devam etti:“Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü, uyuşturucu suçlarıyla mücadelenin yanı sıra proaktif polislik anlayışı içerisinde çeşitli kurum, kuruluş, aileler ve öğrencilere uyuşturucu konusunda eğitim ve seminer veriliyor. Müdürlük, uyuşturucuyla mücadelede toplumsal bilinci artırma adına sosyal sorumluluk alanında kendine ayrı bir misyon üstlenmiş bulunmakta.”Polisi Genel Müdürü Kuni, bu yıl Ocak-Kasım ayları içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 326 operasyon yapıldığını ve yaklaşık 280 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilerek, 389 zanlı aleyhinde yasal işleme gidildiğini belirtti.Kuni, geçmiş yıllara nazaran bu yılın ilk 11 ayı içerisinde ele geçirilen uyuşturucu miktarının rekor düzeyde olduğunu vurguladı.Bu süreçte polis teşkilatı ile iş birliği içerisinde suçla mücadelede polise her konuda yardımcı olan başta halk olmak üzere devletin tüm kurum ve kuruluşlarına teşekkür eden Kuni, polis teşkilatına olan desteğin devam edeceğine inanç belirtti.