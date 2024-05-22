16 Drift pilotu hem görsel bir şölen sundular, hem de heyecanlı bir yarış izletti

KKTC Drift Şampiyonu Enver Haskasap, Türkiye’den iki önemli şampiyon pilot ve ülkemiz sporcuları ile birlikte toplam 16 Drift pilotu hem görsel bir şölen sundular hem de heyecanlı bir yarış izlettiler

Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası 2024, Drift NEU organizasyonu ile 19 Mayıs Pazar günü Yakın Doğu Üniversitesi yerleşkesinde kurulan yeni pistte, yıldız pilotların muhteşem yarışları ile yapıldı.

Seyircilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen Drift NEU Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası’na ev sahibi takım olan ve KKTC Drift Şampiyonu Enver Haskasap, Türkiye’den iki önemli şampiyon pilot ve ülkemiz sporcuları ile birlikte toplam 16 Drift Pilotu hem görsel bir şölen sundular hem de heyecanlı bir yarış izlettiler.

Yarış sonrası değerlendirmede bulunun Drift Neu Pilotu Enver Haskasap;

“ Ülkemizde her sene düzenlediğimiz ve spor müsabakalarının belki de en heyecanlı yarışlarına tanık olunan Drift NEU Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası 2024 sezonunu başlatmış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu yıl heyecanlandığımız bir çok gelişme oldu; ilki sezonun ilk yarışına Türkiye’nin en başarılı sporcularından Türkiye Drift Şampiyonası lideri Berfu Tutumlu ve Türkiye Red Bull Car Park Drift Şampiyonu Fahim Reza’nın da katılmış olması, kendileri ile birlikte bende dahil ülkemiz sporcularının kıyasıya mücadeleleri keyifli yarışlara sahne oldu. Bu yıl sezona yepyeni bir pistte başladık diyebiliriz, Yakın Doğu Üniversitesi yerleşkesi İKAS Supermarket önünde kurduğumuz yeni arenamız gerek yarış pisti ile gerekse seyirci alanları ile izlemesi zevkli bir etkinlik alanı oldu. Tabi geliştireceğimiz yönler olacaktır, Drift NEU organizasyonuyla bu sezon açılışını kendi sahamızda yapmış olmaktan da büyük gurur duyuyorum.

Sezonun açılış yarışına katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın teşriflerinden ötürü onore olduk. Drift Şampiyonasına ev sahipliği yapan Yakın Doğu Üniversitesi adına Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel ve Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan S. Günsel ve ailelerin de yanımızda olmasından çok mutlu olduk. Ve tabi binlerce seyircinin yarışları heyecan ve coşkuyla izlemesi, yüksek katılımları bize ne denli güzel bir organizasyon yapmış olduğumuzu da hissettirdi.

Yarışlara bakıldığında ise, ilk gün sıralamalarda 91 puanla günün en yüksek puanını aldım, oldukça heyecanlı geçen bu yarışta ikincilik elde ettik. Eşleşmeler sonunda ise yarı finalde 2019 Türkiye Red Bull Car Park Drift Şampiyonu Fahim Reza ile eşleştim, rakibimi eleyerek finale yükseldim. Final yarışında da Yücebaş ile sergilediğimiz performans sonunda ikincilikle tamamladım. Drift NEU Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonalarında yer almak takımım ve kendim adına her zaman en çok gurur duyduğumuz yarışlardan oluyor, bu alanda tecrübelerimizle, ülkemizde daha birçok etkinliklerle motor sporlarını yaşatacağımıza inanıyorum. İzleyici açısından da bu spora olan ilgi giderek büyüyor buna da vesile olduğumuz için çok keyifliyiz. Sezonun diğer yarışlarında da takımımla beraber çok iyi hazırlanarak galibiyetlerimize devam edeceğiz.” dedi.



