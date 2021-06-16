Alayköy yakınlarında kaza: 1 ölü

Lefkoşa - Güzelyurt anayolunun Alayköy kavşağı yakınlarında yaşanan kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre saat 19.00 sıralarinda Güzelyurt Lefkosa anayolu üzerinde yönetimindeki FJ 611 pl salon araç ile seyreden 48 yaşındaki Hakan MERİÇ yolun solunda bulunan Hanedan gece kulübü önlerine geldiğinde yolun solundan çıkarak DSİ ait deponun havalandırma borusuna çarpıp bir müddet gittikten sonra yüzü doğu istikametine bakar şekilde durdu.

Kaza sonucu araç sürücüsü kaza mahalinde yaşamını yitirdi.