banner583
Güney'de büyük yangın
Güney'de büyük yangın
138 0
Tehlikenin hiç farkında değil miyiz?
Tehlikenin hiç farkında değil miyiz?
138 0
 
Hamitköy'de tarih yok oluyor
Hamitköy'de tarih yok oluyor
197 0
Yeni Land Cruiser, makyajlanmadı, nesil değiştirdi
Yeni Land Cruiser, makyajlanmadı, nesil değiştirdi
35 0
Yerli dondurmamızı destekleyelim
Yerli dondurmamızı destekleyelim
169 0
Sonunda sivrisineklerle ‘kan kardeşi’ olduk
Sonunda sivrisineklerle ‘kan kardeşi’ olduk
71 0
“Nesdersan.com Rallisi” üç gün sürecek
“Nesdersan.com Rallisi” üç gün sürecek
27 0
banner661

Güney'de büyük yangın

banner476

banner666
Güney'de büyük yangın

Güney Kıbrıs’ta Ksilatu-Aya Marina bölgesinde devlet ormanında saat 15.00 sularında büyük yangın çıktı. Şiddetli rüzgâr, ekiplerin yangınla mücadelesini zorlaştırıyor.

Rum haber kaynakları yangına, yer ekipleri dışında 3 yangın söndürme uçağı, ve ikisi İngiliz Üslerine, biri de RMMO'ya ait 6 helikopterle havadan müdahale edilmekte olduğunu, bölgede hakim olan güçlü rüzgar nedeniyle durumu kontrol altına almakta zorlandıklarını bildirdi.

Yangın nedeniyle Aşağı Moni-Platanıstasa'ya giden Panayiya Köprüsü trafiğe kapatıldı. Yoğun dumanın Lefkoşa'nın Rum kesimine kadar ulaştığına dikkat çeken kaynaklar, Aya Marina köyünde iki evin de tedbir amacıyla tahliye edildiğine işaret ediyor.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.