Alagadi Plajı bir gencin daha canına mal oldu

Alagadi Plajı'nda öğleden sonra Ürdün uyruklu bir genç boğulma tehlikesi geçirmesi sonrasında kaldırıldığı hastaneden tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 14:30 sıralarında, Alagadi Halk Plajının birinci kısmında deniz içerisinde yüzmekte olan Ürdün uyruklu, 26 yaşındaki Yazan Omar Mohammad ALJA'FARI boğulma tehlikesi geçirdi. Bölgedeki şahıslar tarafından kurtarılan şahıs ambulans ile kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.