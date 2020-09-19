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YDÜ yüz yüze eğitim için tüm hazırlıklarını tamamladı

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Yakın Doğu Üniversitesi öğrencilerin yüz yüze eğitimle öğrenimlerine devam edebilmeleri için gerekli hazırlıklarını tamamladı

YDÜ yüz yüze eğitim için tüm hazırlıklarını tamamladı

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) koronovirüs salgınına karşı gerekli tedbirleri alarak yüz yüze eğitim için tüm hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.

YDÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklama özetle şöyle:

“Yüz yüze gerçekleştirilecek eğitimlerde,  hijyen ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde sınıflar ve derslikler, sağlık önlemleri alınarak yeniden düzenlendi, seyrekleştirildi. Laboratuvarlar, atölyeler, kütüphane, spor salonları, tuvalet alanları, kantin-kafeteryalar, ortak kullanım alanları gibi kampüs içerisinde her fiziki ortama özel tedbirler hazırlandı.  Ortak kullanım alanları dezenfekte de edildi.

Her alanda, maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralları uygulanacak, ateş ölçer bulundurulacak.  Okul servislerinde de öğrenci sayısı azaltılarak hizmet verilecek. Araçlar her gün dezenfekte edilecek.”

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