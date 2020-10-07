Girne'de teknede patlama

Girme yat Limanı açığında bir teknenin çalıştırılması sırasında meydana gelen patlamada teknede bulunan iki yetişkin ve 2 çocuk son anda kurtuldular.
Polisten verilen bilgide, bugün saat 18:30 raddelerinde, Girne'de, Girne Yat Limanı'nın yaklaşık 500 metre kuzey doğu kısmında deniz içerisinde Girne'de sakin Ömür ERÇIKA (E-36)'ya ait -Seçil" isimli 6 metre boyundaki içten motorlu yatın motorunun durmasına müteakip, çalıştırılımaya çalışıldığı esnada motor kısmında muhtemelen benzin gazı sıkışmasından dolayı bir patlama meydana gelmiştir. Patlama sonrası yat sahibi Ömür ERÇIKA, yatta yolcu olarak bulunan, Benon SELENGİN (E-29), Rüzgar ERÇIKA (E-6) ve Pars OZAN (E-6) denize atlamıştır. Akabinde denize atlayan şahıslar, Lord's Palace Otel Su Sporları 'çalışanı Alihan SEÇILMIŞ ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Konu şahıslar tedbir amaçlı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne götürülmüşlerdir. Yangın neticesinde -Seçil" isimli yat tamamen yanarak battı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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