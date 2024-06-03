Aile kavgasına giden polislere saldırı

Gönyeli'de daha önce boşanan çift arasında çıkan tartışma, iki tarafın yakınların da karışmasıyla kavgaya dönüştü. Olaya müdahale etmek isteyen polisler, saldırıya uğradı, üç kişi tutuklandı

Gönyeli’de meydana gelen kadına şiddet olayı ile ilgili tutuklanan Abdullay Kılınç ile polisi darp, görevinden men, kavga, rahatsızlık suçlarını işleyen Murat Kılınç ile Hasan Kılınç dün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesinde çıkarıldı.

Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru, zanlılarla ilgili olguları aktardı.

Polis, zanlı Abdullay Kılınç’ın 1 Haziran 2024 tarihinde saat 21.10 sıralarında eski eşi Z.K. ile evliliklerinden olma oğulları görme ve aldıkları arabayı kimin kullanacağı konularında tartıştıklarını söyledi.

Polis, zanlının kavga esnasında eski eşinin sağ omzuna yumruk attığını, tekme atarak sırt üstü yere düşmesine neden olduğunu, akabinde saçlarından tutup, yerden kaldırarak savurduğunu ve tekrar yüz üstü yere düşmesine neden olduğunu açıkladı.

Polis, yaşanan bu olayın akabinde zanlının akrabaları ile eski eşinin akrabalarının olay yerinde toplandığını belirtti. Polis, zanlı Abdullay Kılınç’ın kardeşleri Murat Kılınç ile Hasan Kılınç’ın abilerini darp ettikleri gerekçesiyle Z.K.’nin akrabaları olan A.E. M.N.K. B.H.K, S.A., F.A.’yı darp etmek için olay yerine gittiklerini söyledi.

Polis, olayın büyümesi üzerine Gönyeli Polis karakoluna ihbar yapıldığını, bir ekibin olay mahaline gittiğini ifade etti. Polis, Murat Kılınç ile Hasan Kılınç’ın olaya müdahale eden görevli polisleri ellerinden tutup, itip ve göğüslerine vurma suretiyle darp edip görevlerinden, men ettiklerini açıkladı.

Polis memuru, Abdullay Kılınç, Murat Kılınç ile Hasan Kılınç’ın suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, incelenecek kamera görüntüleri alınacak ifadeler olduğunu belirterek, ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Polisin ardından söz alan Murat Kılınç ile Hasan Kılınç, suçsuz olduklarını, Abdullay Kılınç ise eski eşini darp etmediğini öne sürdü.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

